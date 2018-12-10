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’lu öğrencilerin resimleri Antartika’da sergilenecek

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2018
SANKO’lu öğrencilerin resimleri Antartika’da sergilenecek
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (İTÜ PolReC) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin 1 Aralık Dünya Antarktika Günü kapsamında düzenlediği "Resmini Yolla Antarktika'ya Gitsin" konulu resim yarışmasında SANKO Okullarının dört öğrencisi ilk 20 içinde yer aldı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya 240 eser katıldı. SANKO Okulları dördüncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Deniz Çelik, Doruk Başkaya, beşinci sınıf öğrencisi Aylin Günindi ve altıncı sınıf öğrencisi Nazlı Işıl Koper'in resimleri ilk 20 eser arasına seçildi.Eserler önümüzdeki yıl Antartika'da sergilenecek
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SANKO’lu öğrencilerin resimleri Antartika’da sergilenecek
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