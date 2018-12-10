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spor fotoğrafları büyük beğeni topladı

Giriş Tarihi: 10.12.2018
TSYD spor fotoğrafları büyük beğeni topladı
TÜRKIYE Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından ilki düzenlenen 'Spor Fotoğrafları Sergisi'ne 75.Yıl Sanat Galerisi ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen sergide Adana'da görev yapan spor gazetecilerine ait 70'a yakın güncel ve nostalji eser sergilendi. Sergi öncesi TSYD Adana Şubesi'ne ulaştırılan 110 fotoğrafın arasından 70 fotoğraf seçici kurul tarafından belirlendi. TSYD Adana Şubesi Sekreteri Hakan Köker, seçici kurulda yer alan jüri üyelerini sahneye çağırdı ve teşekkür etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına hazırlanan teşekkür plaketini TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın başkanvekili Ramazan Akyürek'e takdim etti. Çakın, serginin geleneksel hale geleceğini, halkın daha çok görebilmesi için fotoğrafların alışveriş merkezlerinde de sergileneceğini ifade etti.
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TSYD spor fotoğrafları büyük beğeni topladı
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