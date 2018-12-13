Eğitim için alışveriş yaptılar

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Gaziantep'te Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneğinin bu yıl 6.'sını düzenlediği Empati Alışveriş Şenliği gerçekleşti. Vali Davut Gül ve beraberindeki kent protokolü, eğitime katkı amacıyla gerçekleşen Alışveriş Şenliği'ne katılarak, alış veriş yaptı. Bir otelde gerçekleşen etkinliğe katılan Vali Gül, eğitime katkı amacıyla projeler gerçekleştiren dernek yöneticilerine teşekkür etti. Gül, "Empati Derneği yöneticileri beni ziyaret ettiğinde gerçekten şaşırmıştım. İki okul yaptırıp Milli Eğitime teslim etmişler. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi. Türkiye'de sivil toplum anlayışının tam olarak yerleşmediğine dikkat çeken Gül, "İki okul yaptıran bu derneğin tüm üyelerinin kadın olmasının yanı sıra, sadece kadınlar tarafından yönetiliyor olması da ayrı bir onur kaynağıdır" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Sosyal sorumluluk projesinin tüm Türkiye'ye nasıl örnek olduğuna yönelik bir sorumluluktur"Dernek Başkanı Hale Konukoğlu da eğitim yararına düzenlenen bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarına vurgu yaptı. Gaziantep'te eğitim anlamında Empati kanalı ile bir farkındalık oluşturulduğuna inandığını vurgulayan Konukoğlu, "Hem kadının gücünün hem de Gaziantep'in gücünün ortak platformda birleşmesi ile Empati Derneği'nin gücü daha da artıyor" dedi. Etkinliğe katılanlar, konuşmaların ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen markaların stantları ziyaret etti.