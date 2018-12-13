Geleneksel Türk Sanatlarına büyük ilgi

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Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'nde "Geleneksel Türk Sanatları Kalem İşi" adı altında yeni bir kurs daha açıldı. Merkezde kayıtlı olan 65 yaş üstü büyüklere, geçmişi canlandırıp "Geleneksel Türk Kalem İşi" sanatıyla olağanüstü işler çıkarmaya, farklı motif ve desenler çalışarak yüreklerindeki güzelliği çizimlerine dökmeye devam ediyorlar. Kursa katılım sağlayan üyeler Geleneksel Türk Kalem İşi sanatı kursundan oldukça memnun olduklarını ifade ediyorlar. Kursiyerlerden Gülseren Duruk, iki yıldır Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi'ne devam ettiğini ifade ederek, "Burada olmaktan çok memnunum, bizlere bu imkanı sağladığı için başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Emekli Öğretmen Şenel Küçük ise bu merkeze 6 aydır geldiğini vurgulayarak, "Burada çeşitli kurslara katılım sağlamaya devam ediyorum. Geleneksel Türk Sanat Kalem İşi Kursu ile de çok güzel işler yapıyoruz. İçimizdeki duyguları dışarı çıkarıyoruz, çok memnunuz. Bir boşluk vardı hayatımda bu boşluğu burada doldurmaya çalışıyorum, Başkanımız Fatma Şahin'e yürekten şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.