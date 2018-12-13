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Kadın çiftçilere fidan yetiştiriciliği eğitimi

Giriş Tarihi: 13.12.2018
Kadın çiftçilere fidan yetiştiriciliği eğitimi
MERSİN Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Kadın Öğreniyor Fidanlar Çiçek Açıyor Sertifikalı Turunçgil Fidanı Yetiştiriliciliği Projesi' kapsamında, teorik ve uygulamalı eğitim alan 40 kadın çiftçiye, Vali Ali İhsan Su'nun da katıldığı toplantıda sertifikaları verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje ilgigördü.İl Müdürlüğü tarafından uygulanan, 'Kadın Öğreniyor Fidanlar Çiçek Açıyor- Turunçgil Fidanı Yetiştiriliciliği Projesi' kapanış toplantısı gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, 40 kadın çiftçiye sertifikaları verildi. Vali Ali İhsan Su, "İlimizde tarım ve hayvancılık sektöründe çok ciddi projeler gerçekleştiriliyor" dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, proje kapsamında İspanya'yı ziyaret ettiklerini belirterek, "Türkiye'de 42 ilde sorun haline gelen Akdeniz meyvesi sineği ile mücadelenin nasıl yapılacağını gördük" diye konuştu.
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Kadın çiftçilere fidan yetiştiriciliği eğitimi
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