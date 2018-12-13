Milli ve manevi değerleri yaşayan okul

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milli ve manevi değerler uygulamalı bir şekilde öğrencilere aşılanmaya çalışılıyor. Dulkadiroğlu ilçesi Şehit Öğretmenler İlkokulu'nda okul yöneticileri tarafından değerler eğitimleri kapsamında birbirinden farklı projeler gerçekleşti. Okulun dış bölümünde sadaka taşı, şehitler çeşmesi ve Çanakkale şehitlik anıtı yer alırken, okul bahçesindeki ağaç dallarına da kuşlar için suluk ve kümesler bırakıldı. 2 bölümden oluşan okulun bir bölümü Onikişubat, diğer bölümü ise Dulkadiroğlu değerleri adı altında ayrıldı. Tek bir çatı altında toplanan değerlerin başında 15 Temmuz gecesi ses ve ışık sistemlerinin yanı sıra minyatür ve fotoğraflarla o anlar anlatılıyor. 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra geçmişte yaşamış değerlerin mezarlarından alınan topraklar ise okul içinde muhafaza ediliyor. Değerler eğitimleri kapsamında okulun baştan aşağı yenilenip farklı bir ambiyansa girdiğini belirten okul müdürü Erol Yorulmaz, amaçlarının gönüllerde manevi bir tesir bırakmak olduğunu dile getirdi