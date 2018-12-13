Tecrübelerini gençlerle paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Şef Arda Türkmen'in yaptığı etkinlikte Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu ile MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan ve KSG Makina Kalite Müdürü Şule Karalı tecrübelerini mühendislik öğrencileriyle paylaştı. Türkiye'nin makinecilerinin 2018'in ilk 11 ayında 15,7 milyar dolar ihracatla ülke ekonomisine değer kattığını belirten MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Her yıl 18 trilyon dolara ulaşan küresel ticaret içinde makineler 2,4 trilyon dolar pay alıyor. Makine sektörü 22 alt dalıyla birlikte çok büyük bir çalışma alanı sunuyor. Ar-Ge ve tasarım, üretim ve test, satın alma ve satış, bakım ve onarım, işletme vebertarafa kadar mühendisliğin her alanında bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç var" dedi. Karavelioğlu, "Gelişmekte olan bir ekonomide iyi yetişmiş bir makine mühendisi nadiren ve geçici olarak işsiz kalabilir. Mühendislik ihtiyacının ulusal sınırı yoktur, bu alanda sıkı çalışan arkadaşlar yurtdışında da iş bulabilir" dedi. Etkinliğin ardından kadın mühendislik öğrencileri Adana Organize Sanayi Bölgesi'ndeki makine fabrikalarını gezip sektörü ve çalışma şartlarını yakından inceleme fırsatı buldu.