Melih Abi: Her yer çamur içinde öğrenciler zor durumda

Yolları kazıyorlar Bahane hazır nasıl olsa!.

Alt yapı, üst yapı, internet, elektrik gibi… Tarlaya dönüyor her taraf.

Burası Tellidere Kız Bakkal arkası.

Her gün bu çamuru geçen yüzlerce öğrenci var!

Birisi de gidip yolu 'eyvah küçükler çamura batıyor' demiyor.

Yol iki aydır böyle.

Yağmurlarda çukurlar su doluyor.

Her taraf çamur deryasına dönüyor.

Düzeltin şu yolları bu!

Biz yazmaktan bıktık.

Ya o semtin sakinleri…

***

Yol oyulmuş mahalleli kovalarla korunuyor



Burası da Fevzipaşa Mahallesi.

48088 sokak.

Bu yol da böyle delinmiş.

Muhtar ilgili belediyeye başvurmuş.

Ne gelen var ne giden.

Vatandaşlar çukura düşer… Kimin umurunda… İnsanlar kendine göre önlem almış.

Yola kovalar koymuş.

Tam mizahlık bir manzara… Milletten nasıl oy isteyeceksiniz!

Yapsanıza şu yolu birinin canı yanmadan…