Akdeniz’de okul kantinlerine denetim

BUGÜN NELER OLDU

MERSIN'DE Akdeniz ilçe sınırları içinde bulunan okul kantinleri, yemekhaneler, büfe ve çay ocakları, genel hijyen ve temizlik kuralları, satılan gıdalar ile resmi evraklar yönünden denetlendi. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nden yetkililerinden oluşan bir komisyon tarafından, binlerce öğrencinin hemen her gün kullandığı okul kantinleri kontrol edilip denetleniyor. Denetimler sırasında komisyon yetkilileri; okul kantinlerini işleten kişilere ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, çalışanların hijyen raporları ve kantinlerin genel temizlik durumu, gıda ürünlerinin saklanma koşulları, tost ve hamburger gibi yiyeceklerin hazırlandığı elektrikli aletleri, hazır gıdaların son kullanma tarihi, içeriği ve menşei gibi konularda incelemeler yaptı.