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Erdemli’de kadın şenliği

DURHASAN ŞAHİN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018
Erdemli’de kadın şenliği
MERSİN'İN Erdemli İlçe Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi, birinci "Kadın Şenlikleri" programını Kargıpınarı Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Şenliğe Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Program psikolog Şehriban Bulut'un "Aile Kurumu" üzerine yaptığı sunum ile açıldı. Kadının toplumdaki değerine vurgu yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu "Kadınlarımız, toplumumuzun ayakta durmasından gelişmesine kadar her noktada esas etkili unsurdur. Kadınlarımızın, aile kurumunu oluşturmasından bu kurumu korumasına kadar her süreçte yanlarındayız. Bu güne kadar kadınlarımızın arkasında durduk ve durmaya devam edeceğiz" dedi.
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Erdemli’de kadın şenliği
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