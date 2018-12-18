Hatayspor iddialı geliyor

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. ligin 16. haftasında sahasında deplasmanda Giresunspor'u 3-0 golle deviren Hatayspor çıkışını sürdürüyor. Teknik Sorumlu İlhan Palut Giresun deplasmanına iyi mücadele ederek iyi sonuç alma hedefiyle geldiklerini vurgulayarak,diye konuştu.PALUT, ligin ilk yarısının son haftasında oynayacakları karşılaşmaya da değinerek,ifadesini kullandı.Üst sıraları hedefleyen Hatayspor kalesinde gördüğü gol sayısında ligin en iyi 2. ekibi durumunda. Hatay 16 maçta 10 gol yerken, G.Birliği 8 kez kalesini topa açtı.