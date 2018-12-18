Hatayspor iddialı geliyor

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por Toto 1. ligin 16. haftasında sahasında deplasmanda Giresunspor'u 3-0 golle deviren Hatayspor çıkışını sürdürüyor. Teknik Sorumlu İlhan Palut Giresun deplasmanına iyi mücadele ederek iyi sonuç alma hedefiyle geldiklerini vurgulayarak, "Maçın kırılma anlarında Allah bize yardım etti. İkinci yarıda ikinci golle beraber topa sahip olan, oyunun kontrolünü elinde bulunduran taraf bizdik. Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum"
diye konuştu. SIRADA BALIKESİR VAR
PALUT, ligin ilk yarısının son haftasında oynayacakları karşılaşmaya da değinerek, "Rakibimiz Balıkesirspor Baltok. Kendi sahamızda oynayacağız. İnşallah bu maçı da kazanarak hem çıkışımızı sürdüreceğiz hem de devre arasına moralli bir şekilde gireceğiz. Ben takımıma güveniyorum"
ifadesini kullandı. PALUT'UN EKİBİ EN AZ GOL YİYEN 2. TAKIM
Üst sıraları hedefleyen Hatayspor kalesinde gördüğü gol sayısında ligin en iyi 2. ekibi durumunda. Hatay 16 maçta 10 gol yerken, G.Birliği 8 kez kalesini topa açtı.