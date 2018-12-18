Melih ABİ: Kıyıboyu çöplerle dolu düzenleyin artık şurayı

Gürselpaşa kuzey kıyıboyu semt pazarı sonrası küm yollar çöp ve moloz dolu.

Hatta yeşil alanlar bile.

Buralar ayrıca akşamları araçlarını kenara çekip alkol alanlarla dolup taşıyor.

Arazinin bakımı yapılıp ışıklandırılırsa bu keşmekeşliğin önüne geçilebilir.

İlgili yerlere müracaatlar yapıldı.

Ama ses çıkmadı.

O saatte oradan geçen yandı.

Kıyıboyu'na bir nefes aldırın.

Sağlı sollu çöpleri temizleyin!

İnsanlar rahatlasın.

Yağan yağmurla birlikte su birikintileri de oluyor!

Çöp konteynırı suyun altında kalmış.

İnsanlar buraya çöplerini nasıl atacak?

Çözün artık şu meseleyi.

***

Yeni binaya taşınmak lazım



ADANA Tapu Kadastro binasının yüzde 67'si kullanılamaz.

Yani çürük raporu var.

Geçtiğimiz günlerde burada çalışan personel can güvenliğimiz tehlike de diyerek bir açıklama yapmış.

Ne olur ne olmaz.

Allah korusun birinin canı yanmadan meseleyi halletmek lazım.

Tapuya yeni bina şart oldu.