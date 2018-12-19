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2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Giriş Tarihi: 19.12.2018
2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda bir aracın kaporta bölümüne gizlenmiş 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Narlı mevkiinde Ahmet O. idaresindeki 33 ACA 525 plakalı aracı durdurdu. Narkotik polisleri, yaptıkları aramada aracın tampon ve marşpiyellerinde bulunan doğal boşluklara gizlenmiş toplam 2 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ahmet O. gözaltına alınırken, araç detaylı arama için emniyete götürüldü.
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2 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
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