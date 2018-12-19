200 bin lirayı kimler bölüştü

BUGÜN NELER OLDU

Zabıta müdürü ile komiserin öldürüldüğü, amirin ise yaralandığı belediye baskının nedeni gün geçtikçe netleşiyor. Katil zanlısı Ahmet Altuğ ile öldürülen Habil Aykan'ın yaklaşık bir yıl içinde 3 kişiyi belediyeye işe sokmak 200 bin lira aldığı iddiaları hakkında konuşan CHP'nin Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Bu iddiaları ben de duydum. Ancak alınan paranın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne zabıta memuru olmak için verildiğini duydum" dedi.Belediyeye zabıta memuru olarak girdirilme vaadiyle Ahmet Altuğ ve Habil Aykan'a 80 bin lira verdiğini SABAH'a anlatan Sedat Yörükler'in, aynı kişilere uzman çavuşluktan ayrılan H.K.'nin 65, soyadını bilmediği Mehmet adlı kişinin de 55 bin lira verdiği ileri sürerek Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Belediye görevlileri tarafından yaşanan ve başta belediye olmak üzere çeşitli kesimlerde büyük yankı uyandıran bu iddialar ile ilgili yeniden Çukurova Belediye Başkan'ı ve adayı Soner Çetin, açıklama yaptı.Rüşvet olayından haberi olmadığını söyleyen Başkan Soner Çetin, "Belediyede böyle iddialar dolaştı. Zabıta müdürümüz yüzleştirmiş ve daha sonra yetkisini kullanarak katil zanlısının görev yerini değiştirmiş. Bundan dolayı kin beslemiş. Sadece paranın büyükşehir belediyesine zabıta memur olmak için verildiğini duydum. Bu olayla ilgili bir şey bilmem mümkün değil. Bin 700 personelim kimin ne yaptığını bilemem. Artık bundan sonra süreci adalet verecek" dedi.