Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, bu sezon ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki performansıyla dikkati çekerken, çıktığı 15 maçtan da galip ayrılmayı başardı. Sezonun başarılı takımlarından biri olarak öne çıkan Mersin ekibi, bu sezon ligde oynadığı 9 karşılaşmayı da kazandı.
Ligin mağlubiyet yüzü görmeyen tek takımı olan Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda oynadığı 6 müsabakayı da kazanma başarısı gösterdi. Avrupa'da grubunu lider tamamlayan Mersin ekibi, iki kulvarda da oynadığı tüm maçları kazanarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Kulüp Genel Koordinatörü Volkan Torun, sezon öncesinde belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini, hem ligde hem de Avrupa'da iyi maçlar çıkardıklarını vurguladı. TAKIMDA İYİ BİR KİMYA YAKALADIK
İki kulvarda da yakaladıkları galibiyet serisiyle yollarına yenilgisiz olarak büyük moralle devam ettiklerini aktaran Torun, "Bu bizim için gurur verici bir durum. Her karşılaşmayı şampiyonluk maçı havasında oynuyoruz"
dedi. Torun, sezon sonunda ligde ve Avrupa'da kupaya uzanmak istediklerine işaret ederek, "Bizim 15 maçlık yenilmezlik serimiz bulunuyor. Önceliğimiz bu seriyi sürdürmek. Önümüzde çok önemli maçlara çıkacağız. Bu maçlardan galibiyetle ayrılarak ligde sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da grubumuzu yenilgisiz olarak lider tamamladık. Takımda iyi bir kimya oluştu. Taraftarlarımıza şampiyonluk getireceğiz. Bu şehre şampiyonluk yakışır"
şeklinde konuştu. 7 GÜN İÇİNDE 3 ŞEHİRDE 3 MAÇA ÇIKACAKLAR
Çukurova Basket, önümüzdeki günlerde yoğun bir maç takvimine girecek. Mersin ekibi, 23 Aralık'ta Samsun Canik ile deplasmanda karşılaştıktan sonra 26'sında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Mersin ekibi, 29 Aralık'ta İzmit deplasmanında maça çıkarak 2018'deki maçlarını tamamlayacak.