Bu şehre şampiyonluk yakışır

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çukurova Basketbol, bu sezon ligde ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'ndaki performansıyla dikkati çekerken, çıktığı 15 maçtan da galip ayrılmayı başardı.Ligin mağlubiyet yüzü görmeyen tek takımı olan Çukurova Basketbol, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu'nda oynadığı 6 müsabakayı da kazanma başarısı gösterdi.Kulüp Genel Koordinatörü Volkan Torun, sezon öncesinde belirledikleri hedefler doğrultusunda ilerlediklerini, hem ligde hem de Avrupa'da iyi maçlar çıkardıklarını vurguladı.İki kulvarda da yakaladıkları galibiyet serisiyle yollarına yenilgisiz olarak büyük moralle devam ettiklerini aktaran Torun,dedi. Torun, sezon sonunda ligde ve Avrupa'da kupaya uzanmak istediklerine işaret ederek, "Bizim 15 maçlık yenilmezlik serimiz bulunuyor. Önceliğimiz bu seriyi sürdürmek. Önümüzde çok önemli maçlara çıkacağız. Bu maçlardan galibiyetle ayrılarak ligde sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz.şeklinde konuştu.Çukurova Basket, önümüzdeki günlerde yoğun bir maç takvimine girecek. Mersin ekibi, 23 Aralık'ta Samsun Canik ile deplasmanda karşılaştıktan sonra 26'sında Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Mersin ekibi, 29 Aralık'ta İzmit deplasmanında maça çıkarak 2018'deki maçlarını tamamlayacak.