Kardeş kıskançlığını önlemek mümkün!

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Hastanesi Uzman Psikoloğu Damla Alkan Saygılı, ailede ikinci çocuğun doğumuyla birlikte, büyük çocuğun doğal bir tepki olan kıskançlık duygusunu yaşayabileceğini bu durumda da ebeveynlere büyük görevler düştüğünü söyledi. ebeveynlerin mutlaka çocuklarına gebelik olduğu bilgisini vermesi gerektiğini ifade eden Saygılı, çocukların doğum öncesi, sürece alıştırılması ve iki kardeş arasında kıyaslama yapılmaması gerektiğini hatırlattı. İkinci çocuğunu dünyaya getiren annelerin kardeş kıskançlığı ile ilgili psikologlara sıkça danıştığını ifade eden Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, kardeş kıskançlığının her çocukta gözlemlenebilen doğal bir tepki olduğunu belirtti. Kardeşler arasındaki kıskanma derecesinin ebeveynlerin tutumlarına göre değişiklik gösterdiğini ifade eden Saygılı, "Kıskançlık doğal bir tepkidir" şeklinde konuştu.