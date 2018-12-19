Öğrenciler yaban hayatı için doğaya yiyecek bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inErdemli ilçesinde eğitimci hayvanseverler ilçenin en yüksek rakımlı köylerinden Toros'ta yaban ve evcil hayvanlar için doğaya yem ve yiyecek bıraktı. Etkinlik 1600 rakımlı karla kaplı bir bölgede hayvansever öğrenciler, öğretmenler ve muhtarlarla gerçekleştirildi. Etkinlik esnasında günlerdir aç olduğu anlaşılan bir köpeğin yiyecek mutluluğu katılımcıları duygulandırdı. Düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgi veren eğitimci hayvansever Nezir Arslan, "Toros köyünde, öğrenci, öğretmen ve muhtar arkadaşlarımızla doğaya yem bırakıyoruz. Doğada yaşayanlar da bir canlıdır. Kışın ağır şartlarında onlara bir nebze olsun yardımcı olmak adına, bugün buradayız. Çocuklarımızla, öğretmen arkadaşlarımızla onlara yem bıraktık" dedi. "Çocuklarımıza doğa ve canlı sevgisi aşılamak istiyoruz. Etkinliğe çocukların da katılmasından duydukları memnuniyeti ifade eden Arslan, "Bugün burada yem bırakmakla birlikte, farklı bir organizasyonda gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu.