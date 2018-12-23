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için yılbaşı konseri

Yılbaşı gecesinde açık havada eğlenmek isteyen için renkli bir program hazırlandı

Giriş Tarihi: 23.12.2018
Adanalılar için yılbaşı konseri
Adana Büyükşehir Belediyesi, kent halkının 2019 yılını coşkuyla karşılaması için ücretsiz yılbaşı konseri organize etti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı yöneticileri, yılbaşı gecesinde açık havada eğlenmek isteyen Adanalılar için renkli bir program hazırladı. Buna göre 31 Aralık Pazartesi akşamı sanatçı Gökçe Dinçer'in İstasyon Meydanı'nda ücretsiz halk konseri vereceği duyuruldu. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın seslendireceği hareketli şarkılarla başlayacak yılbaşı kutlamalarının havai fişek ve lazer gösterileriyle renkleneceği belirtildi. Müzik kariyerinde Kaktüs Çiçeği, Kırmızı Kurdele, Böğürtlenli Reçel, 5 Kuruş Yok ve Matruşka albümlerine imza atan Gökçe Dinçer'in yılbaşı gecesi saat 22.00'dan itibaren sevilen şarkılarını Adanalılar için seslendireceği kaydedildi.

SIKLAMEN ÇİÇEKLERİYLE YILBAŞI AĞACI
Öte yandan Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, İstasyon Meydanı'nda 13 metrelik dev yılbaşı ağacı hazırlamaya başladı. Koni şeklindeki 52 basamaklı metal iskeleye saksılar içinde 2 bin 700 adet sıklamen çiçeği yerleştirildi. Türk Bayraklarıyla süslenen kırmızı ve beyaz renkli sıklamenlerle oluşturulan yılbaşı ağacı ışıklandırıldı.
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Adanalılar için yılbaşı konseri
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