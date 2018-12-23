Okul harçlıklarını Yemen’e bağışladılar

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Hatay'ın Hassa ilçesinde Türk ve Suriyeli öğrenciler, okul harçlıklarını Yemen'e bağışladı. Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yaklaşık iki hafta önce ilçe genelindeki 61 okula Yemen için yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu. Bu kapsamda öğrencilere açlıkla mücadele eden Yemen'in geldiği son durumu anlatan ilgili slaytlar izletildi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu öğrenciler, ailelerinin kendilerine verdikleri okul harçlıklarını Yemen'e gönderilmesi için bağışta bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Bayraktar, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. Kampanyaya yoğun bir katılım sağladığını ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu: "Kampanyayı başlatma amacımız Yemen'de 85 bin çocuğun açlıktan ölmüş olmalarını yürükten hissetmelerini sağlamak, yardımlaşma duygularını pekiştirmelerini, özellikle milletimizin en bariz özelliği olan şefkat ve merhamet duygularını yaşatmak. Topladığımız yardımı önümüzdeki günlerde Türk Kızılayı yetkililerine teslim edeceğiz. Bundan sonra da öğrenci ve velilerimiz kampanyayı bireysel olarak devam ettirecekler. Kampanyaya katılan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum." Derviş Paşa Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerinden Süha Neyyir Kekeç de harçlıklarıyla az da olsun Yemen'in yaralarını sarmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu anlattı.Yemen'deki kardeşleri için dua ettiğini belirten Kekeç, "Onlar bizim gibi değiller, maalesef açlık yokluk içinde bir yaşam sürüyorlar. Aynı zamanda eğitim de göremiyorlar. Bizler de harçlıklarımızı onlara göndererek biraz da olsun faydalı olmak istedik. Yardımlaşmak iyi bir şey. Yemen'deki kardeşlerimiz bizler gibi şanslı değiller. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Hassa'ya sığınan 10 yaşındaki Rahaf Annaphan ise kampanyaya gönüllü olarak katıldığını aktardı.Yemen'de açlıktan ölen çocukların kendilerini çok üzdüğünü ifade eden Annaphan, Yemen için okul arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen yardımı yapacaklarını kaydetti.Bayraktar, 2 hafta önce başlayan kampanya kapsamında şu ana kadar 30 bin lira civarında bir yardım toplandığının altını çizdi. Türk öğrencilerin yanı sıra kendileri muhtaç oldukları halde ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli öğrencilerin de kampanyaya yoğun bir şekilde katıldığına dikkati çeken Bayraktar, bu durumun kendilerini daha çok mutlu ettiğini söyledi