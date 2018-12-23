Vali Demirtaş Karaisalı’yı ziyaret etti

BUGÜN NELER OLDU

ZiyaretteKaymakam Selami Korkutata, Belediye Başkanı Saadettin Aslan, kamu kuruluşu temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Mahmut Demirtaş, kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşarak, teşekkür etti. Kaymakamlık makamında, kaymakam, belediye başkanı, siyasi parti ve kamu kuruluşu temsilcileriyle bir süre görüşen Vali Demirtaş, vatandaşların talep ve beklentilerinin karşılanması konusunda tüm kurumların gerekli hassasiyeti göstererek, vatandaş odaklı hizmet anlayışının asli görevleri olduğuna işaret etti. Vali Mahmut Demirtaş, daha sonra Kaymakam Selami Korkuta ve beraberindekilerle birlikte, ilçe meydanında vatandaşlar ve esnafla bir süre sohbet etti. Kaymakamlıkça Karaisalı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 2018 Aralık Ayı Muhtarlar Toplantısına katılan Vali Demirtaş, Adana il genelinde gerçekleştirilen projeler ve kamu yatırımları hakkında muhtarları bilgilendirdi.