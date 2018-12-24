Gazi Yarı Maratonu’nda büyük çekişme vardı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi Şarı Maratonu'na övgüler yağdırdı. Şahin, organizasyonun beşincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını belirterek,dedi. Yarı maraton, halk koşusu ve çocuklar yarışı olmak üzere üç kategoride düzenlenen organizasyona yaklaşık 64 bin kişi katıldı. Etkinlikte, AK Parti Milletvekilleri Derya Bakbak, Müslüm Yüksel, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de yer aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayan 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu, kentin tarihi noktalarının geçişinin ardından aynı yerde tamamlandı.