Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yeni yıl alışveriş şenliği renkli geçti

Yeni yıl alışveriş şenliği renkli geçti

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Yeni yıl alışveriş şenliği renkli geçti
Hatay'da bir sivil toplum örgütü, öğrencilere burs sağlamak amacıyla bir otelde yeni yıl alışveriş şenliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda marka açtıkları stantla hem satış yaptı hem de ürünlerini tanıtma fırsatını buldu. Make-Up Artist Uğur Arslan ve manken ve dizi oyuncusu Özge Ulusoy, Hatay'da düzenlenen söyleşi de vatandaşlarla bir araya geldi. Özge Ulusoy, "Biz Uğurla bir yıla aşkın bir süredir beraber çalışıyoruz. Uğur'un böyle bir etkinliğe katkı sağlaması büyük bir ivme oldu. Hatay'ı çok seviyorum. Buraya daha öncesinde de gelmiştim ve yemeklerini de çok seviyorum. Böylesine anlamlı bir buluşmada yer almak bana büyük heyecan verdi" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni yıl alışveriş şenliği renkli geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN