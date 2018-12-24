Yeni yıl alışveriş şenliği renkli geçti

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Hatay'dabir sivil toplum örgütü, öğrencilere burs sağlamak amacıyla bir otelde yeni yıl alışveriş şenliği düzenledi. Etkinliğe çok sayıda marka açtıkları stantla hem satış yaptı hem de ürünlerini tanıtma fırsatını buldu. Make-Up Artist Uğur Arslan ve manken ve dizi oyuncusu Özge Ulusoy, Hatay'da düzenlenen söyleşi de vatandaşlarla bir araya geldi. Özge Ulusoy, "Biz Uğurla bir yıla aşkın bir süredir beraber çalışıyoruz. Uğur'un böyle bir etkinliğe katkı sağlaması büyük bir ivme oldu. Hatay'ı çok seviyorum. Buraya daha öncesinde de gelmiştim ve yemeklerini de çok seviyorum. Böylesine anlamlı bir buluşmada yer almak bana büyük heyecan verdi" diye konuştu.