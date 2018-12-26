Baba oğlu öldüren katil yakalandı

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Geçtiğimiz ay Adana Şehir Hastanesi otoparkında uğradıkları silahlı saldırı sonucu öldürülen Ahmet Büyükgöçer (69) ile oğlu Ozan Büyükgöçer'in (35) katil zanlıları İsmail A. (23) ve Fatih K. (36) Mersin'de yakalandı. Zanlılar cinayeti, Ahmet Büyükgöçer'e ait bir büfeyi işlettikleri ve bu iş yerinin satışı konusundan çıkan anlaşmazlıktan dolayı işlendiği ileri sürüldü. Olayda silahı kullanan İsmail A., Fatih K. ve zanlıların saklanmasına yardımcı olan İ.Y. tutuklandı.Olay 15 Kasım günü Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Oğlu Ozan ve İsmail İncesu ile hastaneye gelen Ahmet Büyükgöçer, Acil Servis'in otoparkında kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda baba ve oğlu yaşamını yitirirken İsmail İncesu bacağından yaralandı. Saldırganlar otomobille kaçarken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 adet boş kovanın bulunduğu çifte cinayetin katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı araştırmada Ahmet Büyükgöçer'in bir büfesinin olduğunu ve bu iş yerini satmak istediğini ancak kiracısıyla fiyat konusunda anlaşamadığı için aralarında gerginlik yaşandığını belirledi. Cinayet masası dedektifleri, zanlıların birinin belediyede çalıştığını ve cinayetin ardından kaçtıkları otomobilin resmi araç olması sayesinde polis noktasına takılmadığı ayrıntısına ulaştı. Söz konusu aracın plakasını araştıran ekipler otomobilin izine Mersin'de ulaştı.Mersin polisiyle irtibata geçen Adana polisi, zanlıların İ.Y.'nin evinde gizlendiğini belirledi. Düzenlenen operasyonda çifte cinayeti işlediği ileri sürülen İsmail A. ve Fatih K. ile cinayet zanlılarını saklayan İ.Y. yakalanarak Adana'ya getirildi. Şok baskında zanlıların üzerilerinden sahte kimlik ve olayda kullandıkları tabanca ele geçirildi. Zanlıların sorgusunda silahı kullananın İsmail A. olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün arından adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklandı.