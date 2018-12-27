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’ta minyatür sergi

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Kahramanmaraş’ta minyatür sergi
Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü ile Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğinde bir alışveriş merkezinde açılan Minyatür Sergisi ilgi gördü. Vali Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile çok sayıda sanatseverin gezdiği sergide, geçmişi geleceğe taşıyan minyatür eserler büyük beğeni topladı. Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mutlu Aslantürk, sergiye katılarak kendilerine güç veren tüm konuklarına teşekkür etti. Aslantürk, "Öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılan bu eserler büyük bir özen ve özveri ile hazırlandı" dedi.
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Kahramanmaraş’ta minyatür sergi
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