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Tarsus’ta köyler lavanta kokacak

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Tarsus’ta köyler lavanta kokacak
Tarsus Belediyesi ile ESKADE derneğinin girişimleri ile Ardıçlı Mahalesi'nde Mart ayında 21 kadına taşımalı eğitim sebebiyle kapalı olan okulunun bahçesinde Tarım İlçe ve Halk Eğitim Müdürlüğünce Endemik Bitki yetiştiriciliği kursu düzenlendi. Sonrasında kursu bitirip sertifika alan Köy kadınları arasında arazilerinde ekim yapabilecek kişiler seçildi. Amacı bu bölgede genç göçü oluşumunu engellemek ve kadınlara istihdam sağlamak olan Proje kapsamında, farklı coğrafyalardaki ünlü Lavanta bahçeleriyle yarışacak bir konuma ulaşmayı hedefliyor. Proje çalışmasını yürüten ESKADE Başkanı Şaziment Ertekin Demirkıran; "Bizim tüm çalışmalarımız Köy kadınlarına istihdam, köy çocuklarına eğitim odaklı çalışmalar yapmaktır" dedi
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Tarsus’ta köyler lavanta kokacak
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