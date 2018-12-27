Toros kaplanı rekor kırdı!

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 19 puanla 11. sırada tamamlayan Adanaspor'u şanssızlıklar peşini bırakmadı. İlk yarıda 17 maça çıkan turuncu-beyazlı ekipte 18 futbolcunun sakatlık yaşaması rekor oldu. Emrecan, Didi, İrfancan, Onur, Diniz, Yener, Ahmet Dereli, Feczesin, Berkan, Digao, Bumba, Abdülkadir, Goran, Kone, Gökhan, Doğanay, Göksu ve Kenan sakatlık yaşayarak haftalarca forma giyemedi.
Takımda geri kalan Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur sakatlık yaşamadı ancak cezalı duruma düşerek kadrodaki yerini alamadı. TOPBAŞI 2 OCAK'TA
Üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Coşkun Demirbakan, ikinci yarıda aynı kaderi yaşamamak için transfer yapılmasının şart olduğunu belirtti. Devre arası kamp çalışmalarını Adana'da Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürecek olan Toros Kaplanı, 2 Ocak'ta topbaşı yapacak.
Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile görüşen ve raporunu sunan teknik adam Demirbakan, takıma takviye yapılması konusunda bilgi verdi. Demirbakan özellikle forvet ve orta sahada sıkıntı yaşadıklarını belirtti. DEMİRBAKAN ZİRVE YAPTI
Adanaspor ile 1,45 puan ortalaması bulunan teknik direktör Coşkun Demirbakan, bu değeri ile kariyerinin son 10 sezonundaki en üst seviyesine ulaştı.