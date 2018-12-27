Toros kaplanı rekor kırdı!

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 19 puanla 11. sırada tamamlayan Adanaspor'u şanssızlıklar peşini bırakmadı.Takımda geri kalan Hakan Barış, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur sakatlık yaşamadı ancak cezalı duruma düşerek kadrodaki yerini alamadı.Üst üste yaşanan sakatlıklar ve cezalı oyuncular nedeniyle kadro kurmakta zorluk çeken teknik direktör Coşkun Demirbakan, ikinci yarıda aynı kaderi yaşamamak için transfer yapılmasının şart olduğunu belirtti.Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile görüşen ve raporunu sunan teknik adam Demirbakan, takıma takviye yapılması konusunda bilgi verdi. Demirbakan özellikle forvet ve orta sahada sıkıntı yaşadıklarını belirtti.Adanaspor ile 1,45 puan ortalaması bulunan teknik direktör Coşkun Demirbakan, bu değeri ile kariyerinin son 10 sezonundaki en üst seviyesine ulaştı.