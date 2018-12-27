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bisiklette çifte şampiyon

Üniversiteler arası Bisiklet Yarışı’na katılan Yakın Doğulu erkek ve kadın sporcular, takım yarışında ipi önde göğüsledi

Giriş Tarihi: 27.12.2018
Yakın Doğu Üniversitesi kadın ve erkek bisiklet takımları, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler arası Bisiklet Yarışları'nda şampiyon oldu. Girne Amerikan Üniversitesi Çemberi'nden Eziç Işıkları'na kadar olan 10 km'lik parkurda pedal çeviren Berkem Karayeğen, Öncel Üney, Berk Bağrıkara, Mazhar Moda, Tuğberk Kopca'dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Erkek Bisiklet Takımı 09.53.86'lık dereceyle, Zekiye Yağmur Aydındağ, Sibel Haraç, Dudu Asya Erokay'dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bisiklet Takımı 10.23.51'lik dereceyle şampiyon oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Bisiklet Takım Antrenörü Zihni Üney; "Güzel bir yarış oldu ve Yakın Doğu Üniversitesi Bisiklet Takımı'nın her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı" dedi ve şampiyon olan sporcuları göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.
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Yakın Doğu Üniversitesi bisiklette çifte şampiyon
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