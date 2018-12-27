Yakın Doğu Üniversitesi bisiklette çifte şampiyon

BUGÜN NELER OLDU

Yakın Doğu Üniversitesi kadın ve erkek bisiklet takımları, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler arası Bisiklet Yarışları'nda şampiyon oldu. Girne Amerikan Üniversitesi Çemberi'nden Eziç Işıkları'na kadar olan 10 km'lik parkurda pedal çeviren'dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Erkek Bisiklet Takımı 09.53.86'lık dereceyle,'dan oluşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Bisiklet Takımı 10.23.51'lik dereceyle şampiyon oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Bisiklet Takım Antrenörü Zihni Üney;dedi ve şampiyon olan sporcuları göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.