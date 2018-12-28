Büyükşehir’den köylüye 60 bin adet ceviz fidanı

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AdanaBüyükşehir Belediyesi, kırsal ilçelerde ceviz yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yürütülen proje kapsamında 700 köylüye toplam 60 bin adet aşılı ceviz fidanı dağıtımına başladı. Pozantı, Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke ilçelerinde Fernor ve Chandler cinsi sertifikalı fidanlar sahiplerine teslim edildi. Ceviz fidanlarının Kozan, Karaiasalı ve Aladağ ilçelerinde devam edeceği belirtildi. Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda çalışma yürüten Adana Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yetiştirilen 60 bin adet ceviz fidanının satın almasını gerçekleştirdi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla piyasa değeri 25 lira olan ceviz fidanları, köylülere 4 liradan dağıtıldı. Pozantı'da 100 kişiye 11 bin adet, Tufanbeyli'de 70 kişiye 9 bin adet, Saimbeyli'de 70 kişiye 5 bin adet, Feke'de 60 kişiye 5 bin adet sertifikalı ceviz fidanları kamyonlarla ulaştırıldı.