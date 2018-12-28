Kadın Sanayiciler Platformu 55 firmayı birbirine bağladı

BUGÜN NELER OLDU

AdanaHacı Sabancı Organize Sanayi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 3'üncü yaşını kutlayacak. 55 kişiden oluşan platform, Türkiye'deki organize sanayiler içerisinde ilk olma özelliği taşıyor. Kimteks Tekstil İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayça Çelik, "3 yıl önce network ağını genişletmek için kurulan platform sayesinde birbirimizi tanıyarak hem sektör öğrendik hem de kişisel gelişimizi bir üst seviyeye taşıdık" dedi. Platformdaki amaçlarından birisinin de yeni nesillere örnek olmak olduğunu söyleyen Ayça Çelik, "Sanayi işletmelerinin ortamına yeni nesil pek gelmek istemeyebiliyor. Bu platform sayesinde nitelikli dostluklarımızı daha üst seviyeye taşıdık. Kendimizi geliştirerek iş hayatında daha verimli kariyer oluşturuyoruz. Platform sayesinde 55 firma birbirine bağlanmış durumda" diye konuştu.Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü'nün desteğiyle platformu hayata geçirdiklerini belirten Ayça Çelik sözlerini şöyle sonlandırdı: "Başkana düşüncemizi ilettiğimizde bize 'Arkanızdayım' diyerek destek oldu. Önümüzü açtığı için bugünlere geldik. Platformumuz AOSB'nin başkanlığıyla tamamen bağlantılı şekilde hareket ediyoruz. Başkanımızla sürekli fikir alış verişi içerisindeyiz."