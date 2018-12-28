Seyhan Baraj Gölü üzerinde yamaç paraşütü

BUGÜN NELER OLDU

Yamaçparaşütünde iklim ve fiziki şartlarıyla cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Adana'da, AHAS üyeleri ve vatandaşlar baraj gölü kıyısındaki yüksek noktada bulunan Menekşe Mahallesi'nde gökyüzüne yükseliyor. AHAS Başkanı Güner Akkaya'nın kontrolünde, Seyhan Baraj Gölü üzerinde havalanan adrenalin tutkunları unutulmaz anlar yaşıyor. Hem sporcularının antrenman yaptığını, hem de meraklılarına bu deneyimi yaşattıklarını anlatan Akkaya, "Bu manzara eşliğinde uçmanın keyfi çok başka. Bugün Fas'tan gelen 3 kişi de bizim pilotlarımızla uçuyor. Bu spor tehlikeli olarak bilinse de gereken önlemler alındıktan sonra yürümek kadar kolay" diye konuştu.