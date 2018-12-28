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üzerinde yamaç paraşütü

Havacılık ve Adrenalin Sporları Kulübü () üyeleri her hafta sonu üzerinde yamaç paraşütüyle uçuyor

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Seyhan Baraj Gölü üzerinde yamaç paraşütü
Yamaç paraşütünde iklim ve fiziki şartlarıyla cazibe merkezi olma yolunda ilerleyen Adana'da, AHAS üyeleri ve vatandaşlar baraj gölü kıyısındaki yüksek noktada bulunan Menekşe Mahallesi'nde gökyüzüne yükseliyor. AHAS Başkanı Güner Akkaya'nın kontrolünde, Seyhan Baraj Gölü üzerinde havalanan adrenalin tutkunları unutulmaz anlar yaşıyor. Hem sporcularının antrenman yaptığını, hem de meraklılarına bu deneyimi yaşattıklarını anlatan Akkaya, "Bu manzara eşliğinde uçmanın keyfi çok başka. Bugün Fas'tan gelen 3 kişi de bizim pilotlarımızla uçuyor. Bu spor tehlikeli olarak bilinse de gereken önlemler alındıktan sonra yürümek kadar kolay" diye konuştu.
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Seyhan Baraj Gölü üzerinde yamaç paraşütü
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