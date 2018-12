Toplu konut projesine ilk kazma vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Mersin'inTarsus İlçesinde belediye tarafından 472 konutluk projede ilk kazma vuruldu. Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, başkan yardımcıları, daire müdürleri ve belediye çalışanlarının katıldığı Tozkoparan Zahit Mahallesindeki toplu konut projesindeki ilk etabın inşaatının kazısına kurban kesimi ve duaların ardından başlandı. Bu projenin ilk etap olduğunu belirten Belediye Başkanı Şevket Can, diğer etaplarında çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Başkan Can, "Bu projeleri sadece ev projesi olarak değerlendirilmemeli. Toplu konut projeleri aynı zamanda sosyal ve kültürel olarak Tarsus'umuzun birliğine, beraberliğine, huzuruna ve kardeşliğimize de yansıyacak. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi korusun. Bütün mesai arkadaşlarımızla beraber vatandaşlarımıza daha güzel hizmetler vermeyi nasip etsin" dedi.