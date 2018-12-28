Yarım asrı geçen tecrübe

BUGÜN NELER OLDU

Yarım asrı geçen tecrübesiyle plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan yelpazede birden fazla sektöre girdi sağlayan Abdioğulları Plastik ve Ambalaj San. A.Ş. (ABCO) kurulduğu günden bu yana inovatif çözümleri ve stratejik hamlelerle büyümesini sürdürüyor. Temelleri 1963 yılında Abdi Sütcü tarafından atılan Abdioğulları A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ile aynı zamanda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını Bekir Sütcü yürütüyor. Yönetim kurulunda ise Ramazan Sütcü, Mehmet Sütçü, ve aynı zamanda Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Salih Sütcü kardeşler yer alıyor. Şirketin son yıllardaki hızlı yükselişi, sektörde ve iş dünyasında gıpta ile izleniyor. Abdioğulları 2017'de ISO 500 listesinde 423. Sırada yer alarak Türkiye'nin en büyük firması durumundadır. Abdioğulları'nın başarısının arkasında sıkı üretim standartlarını saplamak, Avrupa menşeili makine gücü, ISO 9001, 22000, 27001, 50001, 14001,18001 standartlarına uyumlu KK ekibi ve tecrübeli üretim departmanı ile tüm birimlerde eğitimli ve dinamik takım çalışması yer alıyor. Ayrıca firma Ekonomist Dergisi'nin her yıl Türkiye Ekonomi Bankası işbirliği ile gerçekleştirdiği "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi" araştırmasında 121'inci, CRIF ve Dun & Bradstreet ve Fortune Türkiye Dergisi işbirliği ile belirlenen "Fortuna 500" listesinde 351'inci sırada yer aldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından hazırlanan Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesi ile Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu ve Londra Borsası işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'nin "en parlak" 100 şirketi arasındadır.Değer zincirinin her aşamasında yer alan entegre bir yapıyla faaliyet gösteren ABCO, sürekli yapılan teknolojik yatırımlarla firma genelinde güncel teknolojilere adaptasyon sağlayarak, tüm segmentlerde pazar payını büyütmeyi, karlılığı arttırmayı ve liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Agro ve Geo Tekstil ürünlerini de ürün yelpazesinde bulunduran ABCO, agro tekstil ile tarımsal ürünlerin paketlenmesine, bitkilerin büyüme sürecinin hızlandırılmasına, ürünlerin UV ışınlarından korunmasına, tarımsal amaçlı drenaj ve erozyon kontrolüne katkı sağlıyor. Geo tekstil ürünü ile ise geoteknik mühendisliği, inşaat ve asfalt konstrüksiyonları, hidrojeoloji ve çevre mühendisliği alanlarına hitap ediyor.