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Ben onay vermeden transfer yok!

ekibinde devre arası çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Sancak, “Asılsız haberler kulübe zarar veriyor. Transferde benim onayım esastır” diye konuştu

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 29.12.2018
Ben onay vermeden transfer yok!
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 24 puanla 9. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da ikinci yarı öncesi cevabı en çok merak edilen soru, takıma yapılacak takviyeler... Teknik direktör Yılmaz Vural açıklama yapmaktan kaçınırken, Adana temsilcisi için birçok oyuncunun adı geçiyor. Konuyla ilgili kamuoyuna bilgi veren kulüp başkanı Murat Sancak, bazı basın organlarında yer alan, "Adana Demirspor'da gönderilecek futbolcular ve yapılan transferler" başlıklı haberlerin, masa başında üretilmiş, dedikodulara veya duyumlara dayandırıldığını belirtti. Bazı transfer iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Sancak, bu tür asılsız haberlerin kulübe maddi ve manevi zararlar verdiğini ifade etti. Sancak, "Resmi açıklama yapılmadıkça asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesi gerektiğini önemle bir kez daha hatırlatırım. Transfer döneminde şunu belirtmek isterim ki transferler benim onayım olmadan asla yapılmayacaktır. Kimsenin isteği ya da talebi doğrultusunda değil, teknik ekibimizin talebi ve benim onayım ile gerçekleşecektir" ifadesini kullandı.
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