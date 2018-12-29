Ben onay vermeden transfer yok!

BUGÜN NELER OLDU

por Toto 1. Lig'de ilk yarıyı 24 puanla 9. sırada tamamlayan Adana Demirspor'da ikinci yarı öncesi cevabı en çok merak edilen soru, takıma yapılacak takviyeler... Teknik direktör Yılmaz Vural açıklama yapmaktan kaçınırken, Adana temsilcisi için birçok oyuncunun adı geçiyor. Konuyla ilgili kamuoyuna bilgi veren kulüp başkanı Murat Sancak, bazı basın organlarında yer alan,başlıklı haberlerin, masa başında üretilmiş, dedikodulara veya duyumlara dayandırıldığını belirtti. Bazı transfer iddialarının gerçekleri yansıtmadığını belirten Sancak, bu tür asılsız haberlerin kulübe maddi ve manevi zararlar verdiğini ifade etti. Sancak,ifadesini kullandı.