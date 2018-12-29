Huzurevi sakinleri yeni yıla erken girdi

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Seyhan Şanlıurfalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen yılbaşı etkinliğine katıldı. Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte yaşlılarla bir araya gelen Demirtaş, huzurevi sakinlerinin yeni yıl sevincine ortak oldu. Her fırsatta saygıdeğer yaşlılarla bir arada olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Demirtaş, sosyal devlet olmanın bir gereği olarak yaşlıları, çocukları ve tüm ihtiyaç sahiplerini sahiplenmeye, onları koruyup kollamaya devam edeceklerini ifade etti. Oldukça sıcak görüntülerin yaşandığı etkinlik yapılan eğlencelerin ardından sona erdi.