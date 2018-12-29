Öğretmeni öldürdü

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Mersın'de hırsızlık için gittiği evde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedin başında video çeken 15 yaşındaki Yusuf G. yakalandı. İddiaya göre, Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde emekli öğretmen İbrahim Yürümez'in (67), evine giden 15 yaşındaki Yusuf G.'nin zili çalıp eve girdi. Kapıyı açan Yürümezi'i itekleyerek eve giren Yusuf G. Oturma odasındaki televizyonu almaya kalkıştı. Yaşanan itişmede cebindeki bıçağı çıkaran şüpheli İbrahim Yürümez'i bıçaklayarak öldürdü. Evinde emekli öğretmeni bıçaklayarak öldüren zanlı, cesedin başında video ve fotoğraf çekip arkadaşına gönderdi. Arkadaşının polise bildirmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, İbrahim Yürümez'in cansız bedenini buldu. Kamera kayıtlarını inceleme ve araştırmanın ardından olayı gerçekleştiren Yusuf G. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları çalışma ile zanlıyı gözaltına aldı.