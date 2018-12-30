3. Bölgede 25 bin çalışan hedefliyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, MTSOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, STK temsilcileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı. MTSOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli yaptığı konuşmada, "Birbirinden güzel pırıl pırıl sanayicilerden oluşmuş çok güzel bir OSB ailesinin içindeyim. Tüm sanayicilerimizin birbirinden değerli ürettikleri katma değerleri ve sağladıkları istihdam söz konusu. Bölgemizde 19 bin çalışanımız var. 3'üncü bölgemizde hedef 25 bin çalışan. Öncelikle OSB'mizin bugüne gelmesinde emeği geçen başta Sayın Lütfi Elvan Bakanımıza, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Yönetim kurulundaki arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Bugüne kadar çalıştığım tüm sanayici arkadaşlarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız daha Mersin'e gelmeden bizlere destek bilgileri geldi. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ise "Bugün bizler için çok önemli bir gün. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeni bir organize sanayi bölgesini hizmete açıyoruz. Bu bizim Mersin'inde 4'üncü organize sanayi bölgemiz. Hedef 9. Diğer organize sanayi bölgelerine yönelik de çalışmamız devam ediyor. Ben özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bu süreçte bizlere çok ciddi katkılar ve destekler sağladı. Mersin'imize ne kadar büyük bir şekilde sahip çıktığını sizlere de gösterecek" dedi.Bakanlık olarak il il gezdiklerini sözlerine ekleyen Bakan Varank sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerelin öneri ve problemlerine yerinde çözüm arıyoruz. Sanayicinin ve girişimcinin fiziken de yanında olmayı çok önemsiyoruz. Bu bağlamda Mersin bizim 8. durağımız. Toplantılarda bize iletilen konuları çok genel olarak 3 başlıkta toplayabiliriz. Finansmana erişimdeki sıkıntılar, enerji problemleri ve ara eleman bulma konusundaki güçlükler. Bunların her biri için ilk günden itibaren harekete geçtik. Somut adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Mersin özelinde birkaç konuya vurgu yapmak istiyorum. 11 ayda 1.6 milyar dolarlık bir ihracata imza attınız. Bu tutar geçen seneye göre yüzde 18'lik bir artışa tekabül ediyor. Bu oranla Türkiye ortalamasının üzerinde bir başarı gösterdiniz. Devamını getireceğinize de inanıyorum" şeklinde konuştu.