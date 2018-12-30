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’de 5 milyonluk uyuşturucu yakalandı

’de, uyuşturucu yüklü tıra operasyon yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk ele geçirildi

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018
Mersin’de 5 milyonluk uyuşturucu yakalandı
MERSİN'DE, uyuşturucu yüklü tıra yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'e, yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği istihbaratına ulaştı. Uyuşturucu yüklü tırı takibe alan ekipler, kent girişinde aracı durdurarak operasyon yaptı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken, yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 varil içerisinde 1 ton 485 kilogram aseton, 4 bidon içerisinde 292 kilogram hidroklorik asit, 17 bidon içerisinde 313 kilogram sülfrik asit ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.
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Mersin’de 5 milyonluk uyuşturucu yakalandı
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