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Şiddetli rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söktü

Giriş Tarihi: 30.12.2018
Şiddetli rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söktü
KAHRAMANMARAŞ'TA şiddetli rüzgar nedeniyle kopan 12 katlı apartmanın dış cephe kaplamaları, otomobillere zarar verdi. Kentte geceden bu yana etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle, merkez Onikişubat ilçesi Gedemen Mahallesi'ndeki 12 katlı bir apartmanın dış cephe kaplamaları, binanın otoparkındaki araçların üzerine düştü. Otomobillerde hasar oluşurken, olay anında parkta kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Polisin güvenlik önlemleri aldığı binanın çevresinde, itfaiye ekipleri de parçaların kaldırılması için çalışma başlattı. Apartman sakinlerinden Ahmet Özer, deprem olduğunu zannederek dışarı çıktıklarını söyledi. Özer, araçlarda ciddi anlamda hasar oluştuğunu, araç sahiplerinin gerekli yerlere şikayette bulunduklarını sözlerine ekledi.
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Şiddetli rüzgar apartmanın dış cephe kaplamasını söktü
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