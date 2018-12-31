Melih ABİ: Kaldırım yarım çocuklar tehlikede

BUGÜN NELER OLDU

Ziyapaşa Mahallesi Manas İlköğretim ve Adana Fen Lisesi'nin ön tarafı. Okuldan çıkan öğrenciler, yola inmek zorunda kalıyor. Otoyoldan çıkan araçlar da bu yolu kullanıyor. Çocuklar ezilme tehlikesi yaşıyor. Burada bir yaya kaldırıma ihtiyaç var! Kaza olmadan kaldırım yapılmalı. Yarın birinin canı yanar, sonra eyvah para etmez! Benden hatırlatması.SelahattinYüksel, Yükseller Camii Dernek Başkanı. 19 Mayıs Mahallesi'nde oturuyor. "1096-110-1102 sokakların durumu çok kötü. Kanalizasyonlar tıkalı. Su birikintileri mahalle halkını canından bezdirdi. Bir an önce açılsın, sular çekilsin" diyor. Fotoğraf ortada. İnsanlar zorda! Hadi bakalım çöz şu derdi.