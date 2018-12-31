Öğretim üyelerinin çalışmaları dergide yayımlandı

BUGÜN NELER OLDU

YakınDoğu Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç Dr. Burak Gökbulut'un hazırlamış oldukları "Süleyman Uluçamgil'in Gözüyle Kıbrıs'ta İngiliz Sömürge Yönetimi" isimli makale, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisinde yayımlandı. Ulakbim, MLA, Asos ve WEB of Science gibi ulusal ve uluslararası indekslerce taranan Edebiyat Fakültesi dergisinde yayımlanan çalışmada, Şair Süleyman Uluçamgil'in Kıbrıs Türklerinin millî şuurunun şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı ve eserlerinde İngiliz sömürge yönetimine olan tepkisini dile getirilişi yer alıyor.