Cinsel eğitim semineri ilgi gördü

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Başkanlığı işbirliğinde öğretmen adaylarına yönelik "Erken Çocukluk Döneminde Cinsel Eğitim" konulu seminer düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından verilen seminerde, çocuklara yönelik cinsel eğitim programlarının düzenlenmesinin önemi üzerinde duruldu. Yrd. Doç. Dr. Ayten Düzkantar, erken çocukluk döneminde cinsel gelişim ve mahremiyet becerilerinin edindirilmesini içeren seminerle öğretmen adaylarının kazanımlarının zenginleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Düzkantar, "Yetiştirilen öğretmen adaylarının çocukların beş gelişim alanının tümünü ele alabilen ve gelişim alanları arasında doğru davranış örüntüleri oluşturabilen donanımlı öğretmenler olmalarına destek olmak adına beni davet ettikleri için teşekkürlerimi sunar, kendini geliştirme gayretleri içinde