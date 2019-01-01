HKÜ’de proje ve patent eğitimi

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) iş birliğinde gerçekleştirilen Sağlık-Araştırma- Girişimcilik-Editoryal-Proje-Patent (SARGEP) günlerinde ikinci seminer düzenlendi. Sağlık sektöründe girişimciliğe merak duyan akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve SARGEP'in ikinci semineri olan programın eğitim konusu "Proje ve Patent Yönetimi" oldu. Seminer, HKÜ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ayla Yava'nın açılış konuşmasıyla başladı. Yava katılımcılara, iş fikri ya da tez çalışmaları olan kişilerin tasarladığı ürünleri ortaya koymadan önce, proje sürecinin yönetimine önem vermelerine ve ürünleri ortaya çıkardıklarında ürünleri korumaları gerekliliğine, dikkat etmelerini söyledi.KALİTTO Proje Uzmanı Mehmet Mete Yılmaz ise seminere katılanlara, proje yönetiminin konu başlıklarını tanıttı. Proje yönetiminde, proje yazımı için ya da ürün/ hizmet ortaya çıkartılabilmesi için çabanın gerekliliğine vurgu yapan Yılmaz, projede var olan ekibin bütçe denetiminin sürelerinin önemli olduğunu da örnekler vererek açıkladı.Lisansüstü öğrencilerinin proje yürütebileceği kurumlardan özellikle TÜBİTAK özelinde ilgili projelerin tüm başvuru süreçlerini açıklayan Proje Uzmanı Yılmaz, katılımcıların merak ettiği soruları cevapladı. KALİTTO Koordinatörü Cengiz Helvacıkara; marka, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model süreçlerinin ve kapsamlarının hakkında bilgilendirme yaparak patent sahibi olunabilmesi için yerine getirilmesi gereken prosedürleri ve sahip olunması istenen izin ve belgeleri detaylandırdı.