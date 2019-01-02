Gazişehir’de sıra transfere geldi

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Birinci Ligi'nde ilk yarıyı üçüncü sırada tamamlayan Gazişehir Gaziantep, ikinci devreye Antalya'da hazırlanıyor. Kırmızısiyahlı takımın teknik patronu Mehmet Altıparmak, ikinci yarının çok zorlu geçeceğini bildiklerini ve bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Takıma yapılacak takviyeler konusunda yönetime gerekli raporu sunduğunu belirten Altıparmak, sözlerini şöyle sürdürdü: Gidecek ve kalacak isimleri belirledik. Şimdi sıra transfere geldi.""OYUN sistemimizi oluşturup lig startına kadar hazır hale gelmek istiyoruz. Bu konuda futbolcularıma gerekli konuşmaları yaptım. Bana gerekli sözü verdiler. Kamp dönemi boyunca yoğun bir çalışma programı hazırladık. İlk yarıyı istediğimiz noktada bitirdik. Bundan sonra çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hepimize büyük iş düşüyor. Gazişehir Gaziantep'i Süper Lig'e çıkarmak hedefindeyiz." Bu arada dünkü antrenmanı kırmızı-siyahlı takımın futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy da takip etti.Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 31 puan topladı. Devreyi lider Gençlerbirliği'nin 10 puan gerisinde kapatan kırmızısiyahlı ekip, ikinci yarının ilk maçında 5 puan önündeki Denizlispor'u ağırlayacak