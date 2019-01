Geçtiğimiz sene 2018 nikah kıyıldı

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş'ınDulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılı içerisinde 2018'inci çift dünya evine girdi. Dulkadiroğlu ilçesinde 2018 yılı nikah sayısı açıklanırken dünya evine giren çift sayısı 2018 yılına denk geldiği bildirildi. Toplamda 2018 nikahın kıyıldığı belirten Belediye Başkanı Necati Okay, çiftelere ömür boyu mutluluklar diledi. Başkan Okay, "Nikah akdi için bizlere müracaat eden her vatandaşımızın mutluluğunu en içten dileklerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl da toplamda 2018 adet nikahın kıyılması önemli bir tevafuk oldu. Evlilik müessesesinin önemini bilen ve bu bilinçle mutluluğu paylaşan bir toplumuz. Ben yeni yıla girdiğimiz bu günde çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.