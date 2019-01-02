Genç tiyatrocular ödülü aldı

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Osmaniye'de7 Ocak Kutlama Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Liselerarası Tiyatro Yarışması sonuçlandı. Valilik öncülüğünde, Osmaniye Belediyesi'nin organizasyonu ile Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü etkinlikleri Cebeli Bereket Kültür Merkezi'nde yapılan 'Liseler Arası Tiyatro Yarışması' tamamlandı. 7 Ocak ve Milli Mücadele konulu liseler arası tiyatro yarışmasına il genelinde 10 okul katıldı. Milli mücadele, kurtuluş, kahramanlık, vatan ve bayrak sevgisi, şehitlik, bağımsızlık, vatan savunması gibi milli ve manevi değerlerimiz içerikli olan yarışmada, tiyatro oyuncuları izleyenlere güzel dakikalar yaşattı. 7 Ocak Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci olurken Adnan Oğuz Anadolu Lisesi ikinci ve Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi ise üçüncülüğü kazandı. Birinci Rahime Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ekibi 3 Ocak saat 19.00'da Cebeli Bereket Kültür Merkezi'nde oyunu halka bir kez daha sahneleyecek.