Halkımızın can ve mal güvenliği önemli

BUGÜN NELER OLDU

Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, 2018 yılının son gününde görevine başladı. Emniyet Müdürü Aktaş, "Başta terör örgütleri olmak üzere, halkımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden kişilerle mücadelemiz 24 saat sürecektir" dedi. Havayoluyla Adana Şakir Paşa Havalimanı'na inen Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı, emniyet müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle tokalaşan Aktaş, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.Makamda basın mensuplarına açıklama yapan Aktaş, "Öncelikle vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarım. Başta terör örgütleri olmak üzere, haklımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden kişilerle mücadelemiz 24 saat sürecek. Halkımızın huzuru ve güveni için fedakarlıkla görev yapacağız" dedi.