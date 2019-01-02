Hastanede yeni yılı kutladılar

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Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi'ndeki onkoloji-hematoloji bölümlerinde tedavi gören 400 çocuk, yeni yıl kutlamasında eğlendi. Kan Hastalıkları Federasyonu ve federasyona bağlı İyilik Sende Derneği işbirliğiyle ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesi'ndeki onkoloji-hematoloji bölümlerinde tedavi gören 400 çocuk için Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda yılbaşı etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, çocuklar ve ailelerinin yanı sıra Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç, İy'ilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, çocuk hematoloji onkoloji kliniği doktorlarından Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, bölüm doktorları Defne Ay Tuncel, Banu İnce, Ayşe Özkan katıldı. Çocuklara uygun film gösterimiyle başlayan etkinlik, canlı müzik dinletisi, pasta kesimi ve oyuncak dağıtımıyla devam etti. Zamanlarının büyük bölümünü hastanede geçiren, başta talasemi ve orak hücre anemi hastalığı olmak üzere lösemi ve diğer kan hastalarına yönelik tedavi gören çocuklar, etkinlikte moral buldu. Çocuklar ve aileleri, animatörler eşliğinde gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdi. Kan Hastalıkları Federasyonu Genel Başkanı Ali Kılıç ve İy'ilik Sende Derneği Başkanı Özge Ada Parlakkan, yaptıkları açıklamada, sık sık düzenledikleri sosyal etkinliklerin hasta çocuklar ile ailelerine moral verdiğini belirterek, kan ve kök hücre bağışının önemine vurgu yaptılar.