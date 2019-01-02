Hatay’da yeni yılın ilk bebeği

BUGÜN NELER OLDU

Hatay Devlet Hastanesinde doğan yeni yılın ilk bebeğine "Emre Can" ismi verildi. Akşam saatlerinde doğum sancısı tutan Aycan Aslan'ın, yeni yılın ilk dakikalarında normal doğumla bir erkek çocuğu oldu. "Emre Can" ismini koydukları 4 kilogram ağırlığındaki bebek, yeni yılda hastanede dünyaya gelen ilk bebek oldu. Doğum-hanenin önünde heyecanla bekleyen baba İbrahim Aslan, 3'üncü bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşadıKahramanmaraş'tayeni yılın ilk bebeğinin adı "İbrahim" oldu. Necip Fazıl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Gönül Bozkurt, saat 00.01'de normal doğumla ikinci çocuğu dünyaya getirdi. 5 yıllık evli Mehmet ve Gönül Bozkurt çiftinin ikinci çocukları olduğu belirtildi. Kilis Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde ise İrem-İsmail Akça çiftinin ilk çocuğu olarak 3 kilo 110 gram ağırlığında doğan bebeğe "Cihangir" adı verildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Çiğdem Taş'ın bebeğine Süleyman ismi verildi.Osmaniye'deyeni yılın ilk saatlerinde biri kız 2 bebek dünyaya geldi. Bebeklere Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun birer altın hediye etti. Osmaniye Devlet Hastanesinde saat 00.10 sularında Sultan ve Mehmet Topal çiftinin 2'nci çocukları dünyaya geldi. 3 kilogram ağırlığında doğan erkek bebeğe henüz isim konmazken, aynı saatlerde Zehra ve Mustafa Birgül çiftinin de 3'üncü çocukları doğdu. 3,5 kilogram doğan bebeğe "Elif" ismi konuldu