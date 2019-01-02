Kemal Serhadlı’da mezuniyet sevinci

BUGÜN NELER OLDU

Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini başarıyla tamamlayan 296 polis, yemin ederek mesleğe ilk adımı attılar. Törende konuşan Vali Mahmut Demirtaş, "Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı; tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Safınız, milletimizin safı; tarafınız, devletimizin tarafı olmalıdır" dediPolis eğitim merkezinin spor salonunda düzenlenen törene, polislerin aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Coşkulu geçen törende, bazı annelerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Dönem birincisi diplomasını Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın elinden aldı. Çiçeği burnunda polislere "ilk günden itibaren isminizin anıldığı her yerde kendinize 'iyi polistir' dedirtmeyi de mutlak surette başarmalısınız" diye seslenen Vali Demirtaş, "Mesleğinizin en önemli şifresi budur. Taşıyacağınız en büyük rütbenin, geleceğiniz en yüce makamın 'iyi bir polistir' ifadesinden geçtiğini aklınızdan asla çıkarmayın" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Demirtaş, "Ülkemizin ve milletimizin 15 Temmuz misali acı bir tecrübeyi bir daha yaşamaması adına FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi illegal yapılarla ilginiz, iltisakınız kesinlikle olmamalı; tek bağınız, tek bağlılığınız aziz milletimize ve yüce devletimize olmalıdır. Safınız, milletimizin safı; tarafınız, devletimizin tarafı olmalıdır. Bizim için aslolan asil milletimizdir, aziz vatanımızdır, şanlı devletimizdir, ay yıldızlı al bayrağımızdır" şeklinde konuştu.