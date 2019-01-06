Toros kaplanı gurbetçi avında

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1.Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Adana'da sürdüren Adanaspor işi sıkı tutuyor.Transferde sessiz kalan turuncu- beyazlı ekip önümüzdeki günlerde Adana'ya davet ettiği gurbetçi oyuncularla ilgili Osman Yereşen Tesisleri'nde deneme yapacak. Teknik patron Demirbakan, kendilerine sürekli olarak gurbetçi oyunculardan talep olduğunu ve bu nedenle bir antrenmanı denemeye ayıracaklarını belirterek,dedi.Coşkun Demirbakan'ın ekibi 17 maçta 19 puan toplarken, 16.sırada yer alan Eskişehirspor 16 puanda bulunuyor.