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Toros kaplanı gurbetçi avında

Tecrübeli teknik adam, önümüzdeki günlerde turuncu-beyazlı ekipte oynamak isteyen gurbetçi oyuncuları denemeye alarak ikinci yarı için futbolcu arayacak

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.1.2019
Toros kaplanı gurbetçi avında
Spor Toto 1.Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Adana'da sürdüren Adanaspor işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, oyuncuları ile yakından ilgileniyor. Transferde sessiz kalan turuncu- beyazlı ekip önümüzdeki günlerde Adana'ya davet ettiği gurbetçi oyuncularla ilgili Osman Yereşen Tesisleri'nde deneme yapacak. Teknik patron Demirbakan, kendilerine sürekli olarak gurbetçi oyunculardan talep olduğunu ve bu nedenle bir antrenmanı denemeye ayıracaklarını belirterek, "Amatör oyunculardan değil profesyonel olan gurbetçi oyunculara bir deneme yapacağız. Bizi arayıp gelmek isteyen isimler var. Biz de görmeden alamayız. Denenmeyi kabul ediyorlar" dedi.

DÜŞME HATTININ ÜÇ PUAN ÜZERİNDE
Coşkun Demirbakan'ın ekibi 17 maçta 19 puan toplarken, 16.sırada yer alan Eskişehirspor 16 puanda bulunuyor.
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Toros kaplanı gurbetçi avında
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