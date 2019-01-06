Toros kaplanı gurbetçi avında

Spor Toto 1.Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Adana'da sürdüren Adanaspor işi sıkı tutuyor. Teknik direktör Coşkun Demirbakan, oyuncuları ile yakından ilgileniyor.
Transferde sessiz kalan turuncu- beyazlı ekip önümüzdeki günlerde Adana'ya davet ettiği gurbetçi oyuncularla ilgili Osman Yereşen Tesisleri'nde deneme yapacak. Teknik patron Demirbakan, kendilerine sürekli olarak gurbetçi oyunculardan talep olduğunu ve bu nedenle bir antrenmanı denemeye ayıracaklarını belirterek, "Amatör oyunculardan değil profesyonel olan gurbetçi oyunculara bir deneme yapacağız. Bizi arayıp gelmek isteyen isimler var. Biz de görmeden alamayız. Denenmeyi kabul ediyorlar"
dedi. DÜŞME HATTININ ÜÇ PUAN ÜZERİNDE
Coşkun Demirbakan'ın ekibi 17 maçta 19 puan toplarken, 16.sırada yer alan Eskişehirspor 16 puanda bulunuyor.